Под Курском нашли снаряды времен Великой Отечественной
18 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в Поныровском районе Курской области.
На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Артиллерийский снаряд 45 мм и РГД 33 изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU