2019-06-19T09:32:34+03:00
Общество

Под Курском нашли снаряды времен Великой Отечественной

Находку обнаружили на месте ожесточенных боев
Ольга ДАНИЛОВА
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Звонок о находке поступил 18 июняЗвонок о находке поступил 18 июняФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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18 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в Поныровском районе Курской области.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Артиллерийский снаряд 45 мм и РГД 33 изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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