2019-06-18T16:38:34+03:00
Недвижимость

Сеймский округ Курска останется без воды

Сеймский округ Курска останется без воды
Яна ШЕЛЕСТ
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Сделайте необходимый запас водыСделайте необходимый запас водыФото: Из архива "КП"
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20 июня, в четверг с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на: Харьковскую, Обоянскую, Краснополянские, Центральную, Народную, Парковую, Резиновую, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские, Степные и на прилегающие к ним улицы.

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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