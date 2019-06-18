Сеймский округ Курска останется без воды
Сеймский округ Курска останется без воды
Сделайте необходимый запас водыФото: Из архива "КП"
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20 июня, в четверг с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на: Харьковскую, Обоянскую, Краснополянские, Центральную, Народную, Парковую, Резиновую, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские, Степные и на прилегающие к ним улицы.
Сделайте необходимый запас воды.
Справки по телефону 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU