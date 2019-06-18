У курской пенсионерки с карты пропали 340 тысяч рублей
В отделение полиции по Горшеченскому району обратилась 79-летняя местная жительница и рассказала, что с ее банковской карты пропало 340 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что хищения на протяжении нескольких лет совершала случайная знакомая пенсионерки.
В 2015 году она помогла пожилой женщине совершить несколько операций с банкоматом. Запомнив все реквизиты личного кабинета, злоумышленница начала переводить с ее карты деньги себе.
По факту хищения возбудили уголовное дело. Постановление о возбуждении прокурор района признал законным. Его расследование находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU