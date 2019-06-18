У курской пенсионерки с карты пропали 340 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-18T14:04:15+03:00

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В отделение полиции по Горшеченскому району обратилась 79-летняя местная жительница и рассказала, что с ее банковской карты пропало 340 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что хищения на протяжении нескольких лет совершала случайная знакомая пенсионерки.

В 2015 году она помогла пожилой женщине совершить несколько операций с банкоматом. Запомнив все реквизиты личного кабинета, злоумышленница начала переводить с ее карты деньги себе.

По факту хищения возбудили уголовное дело. Постановление о возбуждении прокурор района признал законным. Его расследование находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU