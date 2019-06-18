Бюджет Курской области пополнился на 5,7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-18T12:02:05+03:00

Все деньги будут направлены на решение первоочередных задач Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Все деньги будут направлены на решение первоочередных задач

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Роман Старовойт на своей страничке в соцсети сообщил, что подписал закон о корректировке бюджета области на 2019 год.

Увеличение бюджета Курской области на 2019 год

«Подписал Закон о корректировке бюджета области на 2019 год. Бюджет пополнился на 5,7 млрд рублей. 2 млрд рублей — это средства региона, которые образовались благодаря доходу от работы местных предприятий. 3,7 млрд — это средства, которые удалось дополнительно привлечь из федерального бюджета».

Главное, на что будут израсходованы дополнительные бюджетные деньги

Врио сообщил, что все деньги будут направлены на решение первоочередных задач: поддержку сельхозпроизводителей, капитальный ремонт учреждений здравоохранения и образования, приобретение оборудования и лекарств для больниц, благоустройство городов и поселков.

На что еще пойдут деньги

ИСТОЧНИК KP.RU