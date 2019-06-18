2019-06-18T12:02:05+03:00
Общество

Бюджет Курской области пополнился на 5,7 млрд рублей

Все деньги будут направлены на решение первоочередных задач
Яна ШЕЛЕСТ
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Все деньги будут направлены на решение первоочередных задачВсе деньги будут направлены на решение первоочередных задачФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт на своей страничке в соцсети сообщил, что подписал закон о корректировке бюджета области на 2019 год.

Увеличение бюджета Курской области на 2019 год

Увеличение бюджета Курской области на 2019 год

«Подписал Закон о корректировке бюджета области на 2019 год. Бюджет пополнился на 5,7 млрд рублей. 2 млрд рублей — это средства региона, которые образовались благодаря доходу от работы местных предприятий. 3,7 млрд — это средства, которые удалось дополнительно привлечь из федерального бюджета».

Главное, на что будут израсходованы дополнительные бюджетные деньги

Главное, на что будут израсходованы дополнительные бюджетные деньги

Врио сообщил, что все деньги будут направлены на решение первоочередных задач: поддержку сельхозпроизводителей, капитальный ремонт учреждений здравоохранения и образования, приобретение оборудования и лекарств для больниц, благоустройство городов и поселков.

На что еще пойдут деньги

На что еще пойдут деньги

ИСТОЧНИК KP.RU

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