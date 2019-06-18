Бюджет Курской области пополнился на 5,7 млрд рублей
Роман Старовойт на своей страничке в соцсети сообщил, что подписал закон о корректировке бюджета области на 2019 год.
Увеличение бюджета Курской области на 2019 год
«Подписал Закон о корректировке бюджета области на 2019 год. Бюджет пополнился на 5,7 млрд рублей. 2 млрд рублей — это средства региона, которые образовались благодаря доходу от работы местных предприятий. 3,7 млрд — это средства, которые удалось дополнительно привлечь из федерального бюджета».
Главное, на что будут израсходованы дополнительные бюджетные деньги
Врио сообщил, что все деньги будут направлены на решение первоочередных задач: поддержку сельхозпроизводителей, капитальный ремонт учреждений здравоохранения и образования, приобретение оборудования и лекарств для больниц, благоустройство городов и поселков.
На что еще пойдут деньги
ИСТОЧНИК KP.RU