Курскую область благоустроят по примеру Татарстана

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-18T11:27:45+03:00

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Для изучения передового опыта в благоустройстве общественных территорий делегация Курской области побывала в Татарстане. В 2018 году республика занял четвертое место в рейтинге Минстроя РФ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Курянам показали благоустроенные по новейшим технологиям парки, бульвары, лес, озеро. Члены делегации пообщались с архитекторами и проектировщиками, представителями администраций муниципальных образований и местными жителями. Курские специалисты изучили каждый этап создания общественных пространств.

Для того, чтобы использовать весь потенциал выбранной общественной территории, молодая команда «Архитектурный десант» Татарстана применяет комплексный подход. Основное внимание уделяется созданию уникальных элементов, отражающих специфику территории, культуру и традиции района, города или села.

Планируется, что в Курской области будет широко применено уже зарекомендовавшее себя в Татарстане новшество – широкие общественные обсуждения территорий, которые планируется благоустроить.

ИСТОЧНИК KP.RU