Свой пост покинула директор департамента транспорта Курска
Надежда Пупко уволилась по собственному желанию
В Администрации Курска произошли кадровые измененияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Руководитель департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко покинула свой пост, сообщили в пресс-службе городской администрации. Чиновница освобождена от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на государственную пенсию.
Надежда Феофановна работала в должности директора департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска с 2011 года. О том, кто после нее возглавит пост, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU