2019-06-18T10:54:14+03:00
Политика

Свой пост покинула директор департамента транспорта Курска

Надежда Пупко уволилась по собственному желанию
Яна ШЕЛЕСТ
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В Администрации Курска произошли кадровые измененияВ Администрации Курска произошли кадровые измененияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Руководитель департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко покинула свой пост, сообщили в пресс-службе городской администрации. Чиновница освобождена от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на государственную пенсию.

Надежда Феофановна работала в должности директора департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска с 2011 года. О том, кто после нее возглавит пост, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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