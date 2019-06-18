2019-06-18T09:32:48+03:00
Общество

В Курске приступили в разработке дизайн-кода

Город приобретет свой уникальный облик
Яна ШЕЛЕСТ
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Курску необходимо сформировать свой уникальный обликКурску необходимо сформировать свой уникальный обликФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске эксперты приступили к разработке дизайн-кода - свода правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории.

«Курску необходимо сформировать свой уникальный облик, подчеркнуть культурную и историческую индивидуальность. Перемены в этой сфере назрели давно и проблема «визуального мусора» – разномастных и разностильных вывесок, табличек и витрин – стоит в городе достаточно остро», – сообщила советник губернатора Курской области Анна Коновалова.

В разработке документа вместе с представителями власти, архитекторами, дизайнерами и художниками примут участие активисты. Также к работе на общественных началах подключатся эксперты студии Артемия Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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