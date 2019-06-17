Под Курском прошла «Марьинская музыкальная ассамблея»
В дворцово-парковом ансамбле «Марьино» состоялся международный фестиваль «Марьинская музыкальная ассамблея». Программа включала прогулку по дворцово-парковому ансамблю, экскурсию, фотосессию и множество сюрпризов.
Также в «Марьино» развернулась выставка художников Екатерины Ребежа, Владимира Тельных и отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Суджанского колледжа искусств. Курские дизайнеры продемонстрировали свои модные коллекции. Перед зрителями выступили танцевальные коллективы «Ритурнель» и «Каменный мост».
Завершился фестиваль концертом Губернаторского камерного оркестра Курской области под руководством Сергея Проскурина. Были исполнены музыкальные произведения от эпохи барокко до современности.
ИСТОЧНИК KP.RU