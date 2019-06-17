2019-06-17T16:27:56+03:00
Происшествия

Житель Курской области двумя ударами убил знакомого

Злоумышленник идет под суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Обвиняемый ударил оппонента кулаком по головеОбвиняемый ударил оппонента кулаком по головеФото: Из архива "КП"
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Железногорский СК завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Железногорска. Молодой человек обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

23 февраля 2019 года вечером обвиняемый вместе со своим 20-летним знакомым распивали спиртные напитки в подъезде одного из домов, расположенных на улице Рокоссовского в Железногорске. Потом приятели поссорились и вышли из подъезда.

Обвиняемый ударил оппонента кулаком по голове. Парень упал и ударился затылком об асфальт. После этого обвиняемый наклонился к потерпевшему и нанес еще один удар кулаком в голову. Потерпевший скончался в больнице.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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