В выборах Главы Курска примут участие Виктор Карамышев и Андрей Телегин

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-17T15:49:18+03:00

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В выборах Главы города Курска примут участие депутат Госдумы Виктор Карамышев и глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра прошел в зале заседаний Курского городского Собрания.

В конкурсе приняли участие четыре кандидата: депутат Курского городского Собрания Алексей Томанов, глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, заместитель главы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Карамышев.

Кандидаты по очереди представили свои конкурсные программы развития города. Их оценивала комиссия в составе десяти человек: замгубернатора Курской области, председатель и депутаты Курского городского собрания, прокурор города Курска.

В ходе голосования большинство голосов получили Виктор Карамышев (389) и Андрей Телегин (318). Главу Курска депутаты изберут 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU