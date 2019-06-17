2019-06-17T15:17:13+03:00
Происшествия

В Курске водитель «семерки» сбил ребенка на самокате и скрылся

Пострадавшего доставили в детскую больницу
Яна ШЕЛЕСТ
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Несовершеннолетний получил ранениеНесовершеннолетний получил ранениеФото: Из архива "КП"
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14 июня примерно в 12:10 водитель автомобиля ВАЗ-2107 около дома № 77/12 по улице Карла Маркса сбил ребенка, катающегося на самокате. Несовершеннолетний получил ранения и был доставлен в детскую городскую больницу № 2. А водитель с места происшествия скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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