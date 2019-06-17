2019-06-17T14:35:53+03:00
Звезды

В Курске открывается пятый сезон проекта «Кино на траве»

Вход свободный
Яна ШЕЛЕСТ
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Реализация проекта рассчитана на летний периодРеализация проекта рассчитана на летний периодФото: Яна ШЕЛЕСТ
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21 июня в 19.30 в Курске на Боевке состоится открытие пятого сезона проекта «Кино на траве». Фильм для просмотра («Домовой») выбрали сами куряне путем открытого голосования в соцсетях.

Перед показом гостей вечера ждет развлекательная программа, тематическая фотозона, выступление популярной кавер-группы «Кукуруза», розыгрыш подарков и фирменных сувениров от организаторов мероприятия, фуд-корт.

Реализация проекта рассчитана на летний период с июня по август: 21 июня; 27 июля и 17 августа с 19.00 до 23.00. его организаторы - администрация города Курска, управление культуры города Курска и Центр досуга «Юность».

Прошлым летом проект, стартовавший в 2014 году, посетили более тысячи человек. Дополнительную информацию можно узнать на сайте и в группе центра досуга «Юность» ВКонтакте или по тел.+7(4712)54-59-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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