Под Курском председатель садового товарищества присвоил членские взносы

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-17T14:09:03+03:00

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В Курский районный суд поступило уголовное дело в отношении председателя СНТ, который обвиняется в хищении чужого имущества. Мужчина ради личного обогащения присвоил 89 300 рублей членских взносов.

Деньги предназначались для выплаты заработной платы бухгалтеру-кассиру, а также для компенсации за проезд и телефонные переговоры. В настоящий момент по данному делу назначено судебное заседание, сообщили в пресс-службе Курского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU