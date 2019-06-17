Под Курском председатель садового товарищества присвоил членские взносы
Мужчина идет под суд
Мужчина ради личного обогащения присвоил 89 300 рублейФото: Из архива "КП"
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В Курский районный суд поступило уголовное дело в отношении председателя СНТ, который обвиняется в хищении чужого имущества. Мужчина ради личного обогащения присвоил 89 300 рублей членских взносов.
Деньги предназначались для выплаты заработной платы бухгалтеру-кассиру, а также для компенсации за проезд и телефонные переговоры. В настоящий момент по данному делу назначено судебное заседание, сообщили в пресс-службе Курского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU