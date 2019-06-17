2019-06-17T14:01:25+03:00
Общество

На пятом энергоблоке Курской АЭС снимают фильм о Чернобыле

Съемками руководит Данила Козловский
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят не волноватьсяКурян просят не волноватьсяФото: из открытых источников
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С 15 по 30 июня на территории недостроенного энергоблока № 5 Курской АЭС съемочная группа кинокомпании «ПЕРЕВАЛ» под руководством известного актера и режиссера Данилы Козловского проведет съемки нового художественного фильма о чернобыльской трагедии.

Напомним, что пятый энергоблок никогда не являлся и не является действующим, он не вводился в эксплуатацию и находится в режиме консервации, отметили на КАЭС.

Проведение съемок предполагает передвижение больших масс людей, занятых в сценах фильма, военной и пожарной техники, использование вертолетов и других летальных объектов, задымление, звуковые, световые и иные эффекты, используемые при киносъемке.

Действующие энергоблоки Курской АЭС во время киносъемок будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу не предусмотрены и проводиться не будут.

Администрация Курской АЭС обращается к жителям области с просьбой проявлять спокойствие и понимание. По возникающим вопросам обращаться в УИОС Курской АЭС по телефону 4-95-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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