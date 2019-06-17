В Курске пройдут рейды по мотоциклистам

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-17T13:06:57+03:00

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В Курске летом пройдут специализированные рейды по мотоциклистам. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять лиц, незаконно управляющих мопедами и скутерами.

Водитель любого транспортного средства обязан иметь водительское удостоверение соответствующей категории или высшей. Согласно нормам ПДД, управлять скутером можно с 16 лет при наличии любого водительского удостоверения категорий АBCDE. Отсутствие прав влечет административную ответственность.

За управление скутером лицом, не имеющим права на управление данным транспортным средством, полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Передача управления скутером лицу, не имеющему права на управление им для собственника скутера влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Управление скутером лицом, лишенным водительских прав, влечет наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Управление скутером или мопедом в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав. Полиция напоминает, что ответственность за нарушение ПДД несовершеннолетними несут родители.

ИСТОЧНИК KP.RU