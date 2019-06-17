В курском драмтеатре покажут спектакль «про отношения»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-17T12:37:21+03:00

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Каждому человеку хочется любить и быть любимым, даже если уже кажется, что это невозможно, судьба всегда может подарить шанс на это великое чувство.

Это простая история началась в один дождливый, холодный вечер. Она ждала его, ждала весь день, а может быть всю жизнь. Она еще не знает, каким он будет, что скажет и поймет ли он ее…

И он пришел, бережно храня надежду на любовь, которую он искал долгое время. Они оба готовы открыть свое сердце для простого человеческого счастья, тепла и нежности. Они такие разные и они еще не знают, что будет дальше с ними, но сейчас они вместе, и так хочется продлить этот прекрасный миг.

За этот вечер они переживут и прочувствуют многое: непонимание, близость, ссору, любовь, расставание…. Чем закончится эта встреча для наших героев? Будут ли они рядом? Или это просто для них один вечер? А может быть это все сон? Мы ждем вас, дорогие зрители, чтобы вместе проследить за тем, каким будет финал этой трогательной истории.

(18+)

Курский областной драматический театр им. А. С. Пушкина

Ул. Ленина, 26

24 июня в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU