Курян приглашают на экскурсию по местам боевой славы

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-17T12:37:50+03:00

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Курян и гостей региона Курский краеведческий музей приглашает посетить места боевой славы на курской земле. В День памяти и скорби, 22 июня, состоится поездка на Северный фас Курской дуги с посещением монумента «Ангел мира» (мемориальный комплекс «Поклонная высота 269»).

Также участники экскурсии побывают на мемориале Тепловские высоты и в Поныровском историко-мемориальном музее, услышат подробный рассказ о событиях Великой Отечественной войны, которые происходили на территории Курской области. У всех участников мероприятия будут возможность прикоснуться к живой истории.

Стоимость — 600 рублей.

Количество мест ограничено.

Запись и справки по тел.: +7 (4712) 51-15-81.

ИСТОЧНИК KP.RU