Курян приглашают на экскурсию по местам боевой славы
Курян и гостей региона Курский краеведческий музей приглашает посетить места боевой славы на курской земле. В День памяти и скорби, 22 июня, состоится поездка на Северный фас Курской дуги с посещением монумента «Ангел мира» (мемориальный комплекс «Поклонная высота 269»).
Также участники экскурсии побывают на мемориале Тепловские высоты и в Поныровском историко-мемориальном музее, услышат подробный рассказ о событиях Великой Отечественной войны, которые происходили на территории Курской области. У всех участников мероприятия будут возможность прикоснуться к живой истории.
Стоимость — 600 рублей.
Количество мест ограничено.
Запись и справки по тел.: +7 (4712) 51-15-81.
ИСТОЧНИК KP.RU