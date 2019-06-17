2019-06-17T12:37:50+03:00
Общество

Курян приглашают на экскурсию по местам боевой славы

Поездка состоится 22 июня
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Гости экскурсии посетят памятные местаГости экскурсии посетят памятные местаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Курян и гостей региона Курский краеведческий музей приглашает посетить места боевой славы на курской земле. В День памяти и скорби, 22 июня, состоится поездка на Северный фас Курской дуги с посещением монумента «Ангел мира» (мемориальный комплекс «Поклонная высота 269»).

Также участники экскурсии побывают на мемориале Тепловские высоты и в Поныровском историко-мемориальном музее, услышат подробный рассказ о событиях Великой Отечественной войны, которые происходили на территории Курской области. У всех участников мероприятия будут возможность прикоснуться к живой истории.

Стоимость — 600 рублей.

Количество мест ограничено.

Запись и справки по тел.: +7 (4712) 51-15-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском прошла «Марьинская музыкальная ассамблея»
Житель Курской области двумя ударами убил знакомого
В выборах Главы Курска примут участие Виктор Карамышев и Андрей Телегин
В Курске водитель «семерки» сбил ребенка на самокате и скрылся
В Курске открывается пятый сезон проекта «Кино на траве»
Под Курском председатель садового товарищества присвоил членские взносы
На пятом энергоблоке Курской АЭС снимают фильм о Чернобыле
Под Курском прошел Чемпионат сельских наездников
В Курске пройдут рейды по мотоциклистам
В курском драмтеатре покажут спектакль «про отношения»
В Курске пройдет эксклюзивный показ нашумевшего фильма о затонувшей АПРК
В селе Дьяконово под Курском загорелся жилой дом
Курские семьи посетили Крымский мост
Развитие производства электронной компонентной базы обсудят на СЭФ-2019 в Курске
В Курске пассажирам троллейбуса читали стихи и раздавали подарки
В Курской области ввели особый противопожарный режим
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
На Суворовском пляже Курска чуть не утонул ребенок
Жителей поселка Ворошнево Курского района избавят от вони через два года
В городе Льгов Курской области незаконно распахали луг около озера
В Северной Осетии нашли останки курян, погибших в боях за Кавказ в 1942 году
Под Курском нашли артснаряды
В Курске под отключение попали шесть улиц
Курян предупреждают о грозе и сильном ветре
В Курске на Ермошкином озере отметят Троицу