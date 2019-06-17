В Курске пройдет эксклюзивный показ нашумевшего фильма о затонувшей АПРК

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-17T12:29:11+03:00

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23 июня в 17.00 в кинотеатре «Люксор» Курск состоится мероприятие, посвященное выходу в прокат нашумевшего французско-бельгийского фильма «Курск». Картина вышла на экраны в прошлом году, но до сих пор не было точно известно, состоится ли ее широкий прокат в России, слишком уж смел этот фильм.

Датский режиссер Томас Винтерберг, известный любителям кинематографа такими откровенными картинами как «Коммуна», не разочаровал зрителя и на этот раз. Актерский состав, в числе которого любимый российским зрителем Колин Ферт, также заставляет думать о том, что фильм должен быть хорош. Картина рассказывает историю экипажа затонувшей подводной лодки.

На мероприятие приглашены и семьи погибших членов экипажа, которые сейчас проживают в Курске. Возможно, многие из них узнают своих близких в героях этой картины.

Мероприятие пройдет 23 июня в кинотеатре «Люксор». Курян приглашают на эксклюзивный предпремьерный показ фильма-события!

Билеты уже в продаже в кассе кинотеатра и на сайте.

Информационный спонсор мероприятия - "Комсомольская правда-Курск".

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Кинотеатр «Люксор»

Ул. Студенческая, 1

ИСТОЧНИК KP.RU