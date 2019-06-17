В селе Дьяконово под Курском загорелся жилой дом
Огонь повредил внутреннюю часть и кровлю
Огонь повредил внутреннюю часть жилого строения и частично кровлюФото: Из архива "КП"
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16 Июня в 15:42 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Заводской в селе Дьяконово, Октябрьского района.
На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники газовой службы. Пожар потушили в 15:52.
В доме размерами 48 квадратных метров огонь повредил внутреннюю часть жилого строения и частично кровлю. В ликвидации пожара принимали участие 25 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU