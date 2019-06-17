2019-06-17T11:41:39+03:00
Общество

Курские семьи посетили Крымский мост

Куряне разместились в пансионате «Соловей»
Яна ШЕЛЕСТ
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Победители представят Курскую область на всероссийском этапе конкурсаПобедители представят Курскую область на всероссийском этапе конкурса
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Курские семьи, победившие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года», посетили Крымский мост. Куряне разместились в отремонтированном пансионате «Соловей» в поселке Джемете. Здравница приятно удивила гостей обновленными корпусами, шведским столом и детской анимацией.

Итоги регионального этапа конкурса «Семья года» были подведены в начале июня. Участники соревновались за победу в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья - хранитель традиций». Победители представят Курскую область на всероссийском этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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