2019-06-17T11:40:34+03:00
Деловой Курск

Развитие производства электронной компонентной базы обсудят на СЭФ-2019 в Курске

Экспертная сессия «Цифровое производство» пройдет 26 июня в рамках VIII Среднерусского экономического форума
Ольга ДАНИЛОВА
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Форум пройдет в Курске в конце июняФорум пройдет в Курске в конце июняФото: Светлана ВОЛКОВА
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Секция «Цифровое производство» пройдет в здании Курского государственного университета, главный корпус, большой конференц-зал (г. Курск, ул. Радищевская 33). Время проведения с 10:00 до 17:30

Результатом работы второго трека «Развитие производства электронной компонентной базы (ЭКБ)» станет определение прикладных шагов предприятий отрасли совместно с Минпромторг РФ в интересах реализации стратегии радиоэлектронной промышленности и производства ЭКБ. Экспертная сессия проводится при содействии Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности.

Вопросами для обсуждения на втором треке станут:

· Какие действия необходимо предпринять в интересах формирования долгосрочного портфеля заказов для отечественных микроэлектронных фабрик, доступные объемы производства?

· Что является необходимым условием обеспечения загрузки микроэлектронных фабрик? Как капитализировать и диверсифицировать деятельность дизайн-центров?

· Как должна строиться архитектура самодостаточных продуктово-сервисных системных решений, функционировать рынки системных решений, действовать требования к поставщикам, факторы стратегического превосходства, требования к локализации с точки зрения производства ЭКБ?

· Какие модели «супермаркетов» и информационных площадок могут интегрировать предложения разработчиков и производителей ЭКБ?

· Какие механизмы необходимы по стимулированию кооперации с зарубежными производителями конечной продукции посредством повышения требований к уровню локализации с точки зрения производства ЭКБ?

Среди экспертов: Антон Исаев - Минпромторг России, Вера Смирнова - Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности, Анатолий Суздальцев - ООО «Дженерал Ви Ар» (CEOGeneralVRLLC, Russia), Евгений Мордкович - ООО «Остек-Электро, Дмитрий Трубихов - АО «Ангстрем-Т», Александр Пилипенко Правительство Орловской области, Игорь Марков - ООО «Совтест АТЕ», Екатерина Бочарова - ООО «ФОРМ», Владимир Кабанов - концерн «Автоматика», Андрей Адамов - НТЦ «Модуль», Сергей Цыбин - АО КТЦ «Электроника» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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