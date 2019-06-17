В Курске пассажирам троллейбуса читали стихи и раздавали подарки

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-17T11:35:58+03:00

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Централизованная система библиотек Курска организовала для курян и гостей города специальный троллейбусный маршрут, посвященный 85-летию образования Курской области.

Пассажиры получили подаркиФото: Светлана ВОЛКОВА

Особый троллейбус стартовал в рамках проекта «Читающий маршрут». Пассажиры познакомились с историей образования Курской области, с символами и традициями курского края, услышали увлекательный рассказ о «семи чудесах» курской земли.

Ехать в таком троллейбусе не скучноФото: Светлана ВОЛКОВА

Салон троллейбуса украсили портреты знаменитых курян, которые внесли весомый вклад в историю, культуру, науку и духовную жизнь России.

Пассажиров ждала встреча с курскими литераторами, которые прочли свои произведения, посвященные отчему краю, а юные таланты представили поэтические номера.

Троллейбус был празднично украшенФото: Светлана ВОЛКОВА

Вошедшие на остановках «Ул. Садовая» и «Парк Героев Гражданской войны» стали обладателями сувениров от организаторов проекта. А каждый пассажир смог взять бесплатно книгу в рамках бук-кроссинга.

Всех пассажиров ждали сюрпризыФото: Светлана ВОЛКОВА

«Читающий маршрут» проехал от Красной площади по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор».

Проект "Читающий маршрут".

ИСТОЧНИК KP.RU