В Курске пассажирам троллейбуса читали стихи и раздавали подарки
Централизованная система библиотек Курска организовала для курян и гостей города специальный троллейбусный маршрут, посвященный 85-летию образования Курской области.
Пассажиры получили подаркиФото: Светлана ВОЛКОВА
Особый троллейбус стартовал в рамках проекта «Читающий маршрут». Пассажиры познакомились с историей образования Курской области, с символами и традициями курского края, услышали увлекательный рассказ о «семи чудесах» курской земли.
Ехать в таком троллейбусе не скучноФото: Светлана ВОЛКОВА
Салон троллейбуса украсили портреты знаменитых курян, которые внесли весомый вклад в историю, культуру, науку и духовную жизнь России.
Пассажиров ждала встреча с курскими литераторами, которые прочли свои произведения, посвященные отчему краю, а юные таланты представили поэтические номера.
Троллейбус был празднично украшенФото: Светлана ВОЛКОВА
Вошедшие на остановках «Ул. Садовая» и «Парк Героев Гражданской войны» стали обладателями сувениров от организаторов проекта. А каждый пассажир смог взять бесплатно книгу в рамках бук-кроссинга.
Всех пассажиров ждали сюрпризыФото: Светлана ВОЛКОВА
«Читающий маршрут» проехал от Красной площади по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор».
Проект "Читающий маршрут".
ИСТОЧНИК KP.RU