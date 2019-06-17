На Суворовском пляже Курска чуть не утонул ребенок

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-17T09:31:20+03:00

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13 июня в Курске на Суворовском пляже произошло ЧП с участием девятилетнего ребенка. Трагедию предотвратил неизвестный мужчина, который вовремя заметил, что мальчик идет ко дну. Он вытащил подростка из воды и передал в руки спасателей, которые оказали ему первую помощь. Сейчас пострадавший находится в больнице, а имя его спасителя так и осталось неизвестным.

Управление по делам ГО и ЧС выражает благодарность, мужчине, который вовремя заметил ребенка и, вытащив его на берег, передал спасателю Александру Шаталову. Этот случай еще раз доказывает, что отдыхать следует только на официальных пляжах. Спасатели, которые ежедневно несут дежурство, обучены приемам оказания первой помощи и при необходимости предпримут все возможные меры для спасения.

Также очень важно, чтобы дети находились у водоемов только под присмотром взрослых! Мальчик, который чуть не погиб, пришел на пляж со своей 16-летней сестрой.

С начала лета на водоемах Курской области утонуло четыре человека. Основные причины гибели людей на воде – это купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в необорудованных, опасных местах и нарушение правил поведения на водных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU