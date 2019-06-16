В городе Льгов Курской области незаконно распахали луг около озера

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-16T12:47:19+03:00

От пашни до края воды расстояние оказалось местами 8 метров, а должно быть не менее 30-ти

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В городе Льгов распахали луг, расположенный рядом с озером. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехала комиссия департамента экологической безопасности и природопользования Курской области.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, ранее экологи, представители ОНФ, мэрии Льгова и общественности уже проверяли луг в районе городского озера. На тот момент, пашня отступала от водных объектов на расстояние более 40 метров. Но на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась.

фото с места событий: пресс-служба администрации Курской области.

После осмотра участка специалистами совместно с генеральным директором ООО «ИЛОС» (именно эта фирма вечером 10 июня распахала данный участок у озера) выяснилось, что Водный кодекс РФ был нарушен. От пашни до края воды расстояние оказалось местами 8 метров, а по закону оно должно быть не менее 30-ти. Гендиректор вину признал и пообещал, что в прибрежной защитной полосе сельхозработы вестись не будут.

Как пояснили в департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области, в понедельник составят протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU