Под Курском нашли артснаряды
14 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в поселке им. Куйбышева Рыльского района, в Поныровском районе и в Щиграх.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Два артиллерийских снаряда 76 мм и один 20 мм изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU