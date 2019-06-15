2019-06-15T10:16:01+03:00
Общество

Под Курском нашли артснаряды

Опасные находки обнаружили в трех районах области
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряды вывезли на полигонСнаряды вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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14 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в поселке им. Куйбышева Рыльского района, в Поныровском районе и в Щиграх.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Два артиллерийских снаряда 76 мм и один 20 мм изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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