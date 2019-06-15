2019-06-15T09:39:52+03:00
Общество

Курян предупреждают о грозе и сильном ветре

МЧС просит принять меры безопасности
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян предупредили о непогодеКурян предупредили о непогодеФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие несколько часов и с сохранением в течение дня 15 июня по Курской области местами ожидаются грозы, при грозе местами порывы до 15-20 м/с.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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