В Курске на Ермошкином озере отметят Троицу

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-14T17:02:12+03:00

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16 июня в Курске на Еромшкином озере пройдет городской обрядовый праздник «Троица». Зрители познакомятся с традициями и обычаями русского народа, примут участие в различных играх и конкурсах.

Перед гостями выступят солисты и творческие коллективов ЦНТ «Русь». Также будут работать выставки мастеров по промыслам проектов «Русь мастеровая» и «Мир кукол»

Начало мероприятия - 16 июня в 14.00, зона отдыха «Ермошкино озеро», ул. Гагарина 19, проезд до остановки «Пл. им. Рокоссовского».

ИСТОЧНИК KP.RU