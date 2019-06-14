2019-06-14T16:14:15+03:00
Политика

Гамзат Исалмагомедов не будет участвовать в конкурсе на пост главы Курска

Спортсмену отказали в допуске
Яна ШЕЛЕСТ
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Имя главы города Курска мы узнаем 20 июняИмя главы города Курска мы узнаем 20 июняФото: Яна ШЕЛЕСТ
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13 июня состоялось рабочее заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Курска. Как сообщалось ранее, заявки подали пять человек: Алексей Томанов, Андрей Телегин, Андрей Борисов, Виктор Карамышев и Гамзат Исалмагомедов.

Комиссия допустила к участию в конкурсе четырех человек. Гамзату Исалмагомедову отказали в связи с выявленными нарушениями подачи документов.

17 июня в 10:00 часов, в зале заседаний Курского городского Собрания состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Курска, на котором кандидаты представят свои программы развития областного центра.

Затем конкурсная комиссия из десяти человек путем голосования определит двух лидеров. Имя главы города Курска мы узнаем 20 июня - его выберут депутаты в ходе заседания Курского городского Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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