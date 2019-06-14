2019-06-14T15:26:02+03:00
Общество

В Курске пропала 17-летняя девушка

Богдана Крупица не выходят на связь с 12 июня
Яна ШЕЛЕСТ
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Богдана Крупица не выходят на связь с 12 июняБогдана Крупица не выходят на связь с 12 июняФото: Соцсети
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В Курске разыскивают 17-летнюю Богдану Крупицу. С 12 июня о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, нормальное телосложение, глаза зелено-голубые, волосы русые.

Девушка была одета одета в черную кофту с капюшоном, черную рубашку, черные лосины, на ногах - серые кроссовки.

— Всех, кто что-либо знает о местонахождении Богданы, просим позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112, - обращаются к курянам волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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