В Курске пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-14T15:26:02+03:00

Богдана Крупица не выходят на связь с 12 июня Фото: Соцсети

Богдана Крупица не выходят на связь с 12 июня

Изменить размер текста: A A

В Курске разыскивают 17-летнюю Богдану Крупицу. С 12 июня о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, нормальное телосложение, глаза зелено-голубые, волосы русые.

Девушка была одета одета в черную кофту с капюшоном, черную рубашку, черные лосины, на ногах - серые кроссовки.

— Всех, кто что-либо знает о местонахождении Богданы, просим позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112, - обращаются к курянам волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

ИСТОЧНИК KP.RU