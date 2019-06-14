В Курской области построят еще два мусороперерабатывающих комплекса

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-14T15:07:07+03:00

Они появятся в Щигровском и Советском районах

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В Щигровском и Советском районах планируется строительство мусороперерабатывающих комплексов, сообщили в областной администрации. Заявка на выделение средств из федерального бюджета на эти цели направлена в адрес ППК «Российский экологический оператор».

Привезенный на полигоны мусор будет сортироваться. Не предназначенные для переработки отходы будут захоронены на соседнем полигоне. Сейчас мусороперерабатывающие комплексы есть в Железногорском, Рыльском и Октябрьском районах региона.

Также в Курской области имеется семь полигонов захоронения ТКО: в Железногорском, Суджанском, Октябрьском, Рыльском, Солнцевском районах и два в Курском. Полигоны будут организованы еще полигоны в Советском и Тимском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU