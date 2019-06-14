На смену жаре в Курской области придут грозовые дожди с градом

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-14T13:33:51+03:00

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С вечера 14 июня и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Утром и днем пройдут местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер западный ночью 3-8, днем 7-12, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +13…+18, днем +26…+31 градусов.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU