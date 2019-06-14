В Железнодорожном округе Курска идут дорожные работы

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-14T10:32:33+03:00

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В Железнодорожном округе Курска на улицах Ильича и 8-го Марта развернулись дорожные работы. Они выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В реконструкции дорог задействовано 19 единиц спецтехники. Будут отремонтированы также улицы Энгельса, Литовская, Союзная, Республиканская, 2-я Рабочая, Аэропортовская, Станционная, Магистральный проезд.

«Для выравнивающего слоя асфальтобетонная смесь типа Б-II - это идеальный вариант, - делится начальник участка ООО «ДРСУ» Александр Долгов, - раньше такой асфальтобетон использовался как завершающий слой, поскольку обладает хорошей стойкостью. Но мы будем класть на него ЩМА после восстановления бордюров, дождеприемников и колодцев».

ИСТОЧНИК KP.RU