В Железнодорожном округе Курска идут дорожные работы
В Железнодорожном округе Курска на улицах Ильича и 8-го Марта развернулись дорожные работы. Они выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В реконструкции дорог задействовано 19 единиц спецтехники. Будут отремонтированы также улицы Энгельса, Литовская, Союзная, Республиканская, 2-я Рабочая, Аэропортовская, Станционная, Магистральный проезд.
«Для выравнивающего слоя асфальтобетонная смесь типа Б-II - это идеальный вариант, - делится начальник участка ООО «ДРСУ» Александр Долгов, - раньше такой асфальтобетон использовался как завершающий слой, поскольку обладает хорошей стойкостью. Но мы будем класть на него ЩМА после восстановления бордюров, дождеприемников и колодцев».
ИСТОЧНИК KP.RU