В Курске отловили 30 собак

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-14T09:31:13+03:00

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Как сообщалось ранее, в мае был расторгнут муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в городе Курске, заключённый с ИП Папуашвили. Причиной его расторжения стало бездействие исполнителя.

Поскольку на проведение всех процедур, связанных с расторжением контракта требуется немало времени, а проблема отлова безнадзорных собак в городе достаточно остра, было решено заключить два договора подряда с ООО «Русский альянс» на сумму 99 990 рублей каждый на проведение названных выше работ.

Договоры с организацией заключили в рамках предоставленной субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных районов и городских округов Курской области из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019 году.

Подрядчики отловили порядка трех десятков собак. Еще один договор подряда на сумму 99 999 рублей заключили 13 июня с ООО «Добрый город». Вместе с тем, сейчас объявлен аукцион на отлов и содержание безнадзорных животных в городе Курске на сумму 2 900 000 рублей Заявку можно подать до 18 июня 2019 года.

— К сожалению, проблема остается актуальной для многих районов города. Буквально сегодня к нам поступила информация о стае агрессивных собак, обитающих в районе жилых домов №№ 83 и 85 по пр-ту В. Клыкова, - сообщил С.М. Цуканов – Специалистам ООО «Добрый город» направлена заявка на отлов там безнадзорных животных вне графика. Ситуацию мы держим на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU