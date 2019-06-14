Под Курском нашли пять боеприпасов

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-14T08:59:13+03:00

Саперы изъяли одну авиабомбу, две минометные мины и две гранаты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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13 июня в «Службу спасения» позвонили поисковики и сообщили об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Курган Поныровского района. На место ЧП выехали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли одну авиабомбу, две минометные мины и две гранаты. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU