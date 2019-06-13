Под Курском пройдут соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях
Соревнования состоятся на Михайловском водохранилище
Соревнования пройдут на выходныхФото: предоставлено пресс-службой
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15 и 16 июня на Михайловском водохранилище в поселке Копенки Железногорского района пройдут соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях среди участников из ЦФО.
Помимо соревнований организаторы подготовили программу для гостей чемпионата: мастер-классы по управлению катамаранами, прогулки под парусами и костюмированный музыкальный фестиваль пиратской песни.
Соревнования на короткой дистанции пройдут 15 июня, на длинной – 16 июня. Начало в 11:00. Из-за погодных условий в программу могут быть внесены изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU