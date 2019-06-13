В Курском районе началась очистка Сейма

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-13T15:11:30+03:00

На экологическую реабилитацию реки потратят 70 миллионов

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Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области заключил с подрядчиком долгосрочный контракт на реабилитацию реки Сейм в Курском районе. Всего будет очищено 17 километров русла реки – от деревни Звягинцево до Курска.

Напоминаем, что в этом году, став участницей нацпроекта «Экология», Курская область получила уникальную возможность реабилитировать свою главную водную артерию — реку Сейм.

Экологическая реабилитация включает комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния водного объекта и прилегающей территории с применением современных инвайроментальных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU