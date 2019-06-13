С 1 июня на водоемах Курской области утонуло 4 человека

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-13T14:11:41+03:00

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С начала лета на водоемах Курской области утонуло четыре человека. Спасатели усилили работу по предупреждению случаев гибели людей на воде и провели рейды, в которых приняли участие 25 человек – опергруппы администраций городских округов, полиция, поисковая группа АСФ города Курска.

12 июня на пляжах «Суворовский» и «Олимпийский» полицейские удалили несколько компаний, распивающих спиртные напитки. Также в зоне внимания были дети, с их родителями спасатели провели профилактические беседы.

Количество подростков, отдыхающих без присмотра взрослых, увеличивается с каждым днем. Они устраивают опасные игры в воде с опрокидыванием друг друга, «притоплением», совершают прыжки в реку с мостов, труб. На предупреждения спасателей – не реагируют.

Основные причины гибели людей на воде – это купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в необорудованных, опасных местах и нарушение правил поведения на водных объектах.

Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска обращается к жителям и гостям города:

— В целях Вашей личной безопасности отдыхайте только на оборудованных пляжах, воздержитесь от употребления спиртных напитков, контролируйте поведение детей на водоемах, не оставляйте их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU