В Курской области повышается класс пожарной опасности

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-13T13:21:03+03:00

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Из-за аномально жаркой погоды почти на всей территории Курской области установился третий класс пожарной опасности. Но уже сегодня, 13 июня, в 28 муниципальных образованиях региона ожидается повышение этого показателя до четвертого.

С 9 июня температура воздуха днем превышает 30 градусов тепла. Несмотря на осадки, которые прошли в эти дни, температурный фон не снизился.

Спасатели просят курян и гостей региона быть особенно внимательными к своему здоровью, не перегреваться на солнце, соблюдать правила поведения на водных объектах и не оставлять без присмотра детей.

Главное управление МЧС России по Курской области просит неукоснительно соблюдать правила безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU