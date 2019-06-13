В Курской области повышается класс пожарной опасности
Из-за аномально жаркой погоды почти на всей территории Курской области установился третий класс пожарной опасности. Но уже сегодня, 13 июня, в 28 муниципальных образованиях региона ожидается повышение этого показателя до четвертого.
С 9 июня температура воздуха днем превышает 30 градусов тепла. Несмотря на осадки, которые прошли в эти дни, температурный фон не снизился.
Спасатели просят курян и гостей региона быть особенно внимательными к своему здоровью, не перегреваться на солнце, соблюдать правила поведения на водных объектах и не оставлять без присмотра детей.
Главное управление МЧС России по Курской области просит неукоснительно соблюдать правила безопасности!
ИСТОЧНИК KP.RU