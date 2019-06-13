С 18 июня в центре Курска отключат горячую воду
«Квадра» проведет испытания
На время опрессовки будет прекращена подача горячей водыФото: Из архива "КП"
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С 18 июня по 1 июля специалисты «Квадры» будут испытывать на прочность теплосети, подключенные от ТЭЦ Северо-Западного района Курска.
На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном районах, по ул. К. Маркса (от Московской пл. до пр-та Победы), Школьная, Запольная, Пучковка, 50 лет Октября (от ул. Суворовская до ТЭЦ СЗР), по пр-ту Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU