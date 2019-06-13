2019-06-13T11:39:04+03:00
Происшествия

Под Курском пьяный мотоциклист врезался в дорожное ограждение

Ранения получили сам водитель и пассажирка
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждениеМужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждениеФото: Из архива "КП"
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11 июня примерно в 20:22 34-летний пьяный мотоциклист, к тому же не имеющий соответствующей категории на управление транспортным средством, ехал со стороны села Бунино в сторону Шумаково.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и 25-летняя женщина-пассажир получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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