Под Курском пьяный мотоциклист врезался в дорожное ограждение
Ранения получили сам водитель и пассажирка
Мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждениеФото: Из архива "КП"
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11 июня примерно в 20:22 34-летний пьяный мотоциклист, к тому же не имеющий соответствующей категории на управление транспортным средством, ехал со стороны села Бунино в сторону Шумаково.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и 25-летняя женщина-пассажир получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU