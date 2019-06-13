2019-06-13T10:42:33+03:00
Политика

На должность главы Курска претендуют пять человек

Имя нового мэра куряне узнают 20 июня
Яна ШЕЛЕСТ
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Имя главы города Курска куряне узнают 20 июняИмя главы города Курска куряне узнают 20 июняФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На должность главы города Курска подали заявки пять человек. Последний претендент объявился 12 июня. В конкурсную комиссию по отбору кандидатов подал заявление заместитель начальника по безопасности ООО "Оздоровительный, водно-спортивный , рекреационный центр", чемпион мира по кикбоксингу 2007 года, самовыдвиженец Гамзат Исалмагомедов.

Помимо него в конкурсе примут участие: депутат Курского городского Собрания Алексей Томанов, глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, замглавы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов и депутат Госдумы Виктор Карамышев.

17 июня в 10:00 часов в зале заседаний Курского городского Собрания кандидаты представят свои программы развития Курска. Затем конкурсная комиссия из десяти человек путем тайного голосования определит двух лидеров. Имя главы города Курска куряне узнают 20 июня - его выберут депутаты в ходе заседания Курского городского Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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