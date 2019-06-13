В Курской Коренской ярмарке примут участие более 40 российских регионов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-13T10:21:25+03:00

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Курская Коренская ярмарка пройдет в местечке Свобода Золотухинского района с 27 по 30 июня. Интерес к Межрегиональной оптово-розничной ярмарке не ослабевает. На сегодняшний день более сорока российских регионов подтвердили свое участие.

Помимо традиционных партнеров ярмарку посетят и новые. В этом году это Татарстан и Башкирия. Впервые на ярмарке развернутся экспозиции Шри-Ланки и Китая. Свое участие подтвердили и 19 дипломатических миссий. Из них пять Чрезвычайных и Полномочных посла стран Европы и Азии. Зарубежные экспозиции расположатся в главном выставочном павильоне.

В этом году оргкомитет ярмарки помимо экономической составляющей уделил внимание направлениям, связанным с культурой и народными традициями. На улице Коммунистической разместится «Город мастеров». Свои ремесла продемонстрируют 185 умельцев. При оформлении сельских подворий будет сделан упор на самобытность районов.

ИСТОЧНИК KP.RU