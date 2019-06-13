Под Курском сгорел деревянный дом
Пожар произошел в Большесолдатском районе
Ущерб и причина пожара устанавливаютсяФото: Из архива "КП"
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12 июня около девяти часов вечера в деревне Ефросимовка Большесолдатского района загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия приехали пожарные-спасатели 22 ПСЧ, отдельного поста Ефросимовка Б. Солдатского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Пожар потушили в 21:09. Пострадавших нет. В доме размером 5 х 9 метров в кухне общей площадью 12 квадратных метров закопчены стены и потолок на всей площади.
К ликвидации пожара привлекались 15 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU