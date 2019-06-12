В Курске на Харьковской загорелась квартира
Пожар произошел 12 июня вечером
Ущерб и причина пожара устанавливаютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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12 июня в 16:50 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Харьковской в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели 6,12,20 ПСЧ г. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 16:55, ликвидировали в 16:58. Пострадавших нет. В комнате общей площади 25 кв. м огонь повредил мебель и вещи б/у на площади 2 кв. м, закоптились стены и потолок на всей площади.
К ликвидации пожара привлекались 25 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек, 5 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU