В Курской области приняли закон о «детях войны»
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал закон о «детях войны». Статус распространяется на тех, кто родился с 1 января 1928 года по 31 января 1945 года и постоянно проживает на территории Курской области.
Согласно документу «детям войны» полагаются ежегодные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 1,5 тыс. рублей, а также получение медицинских и социальных услуг вне очереди.
В Курской области живет около 80 тысяч человек, родившихся в данный период. Более девяти тысяч из них не являются федеральными или региональными «льготниками», соответственно, не получают никакие выплаты. Теперь благодаря принятому закону помощь будет оказана и этой категории пожилых курян.
ИСТОЧНИК KP.RU