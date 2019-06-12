В Курской области приняли закон о «детях войны»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-12T13:35:33+03:00

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года Фото: Из архива "КП"

Он вступит в силу с 1 января 2020 года

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал закон о «детях войны». Статус распространяется на тех, кто родился с 1 января 1928 года по 31 января 1945 года и постоянно проживает на территории Курской области.

Согласно документу «детям войны» полагаются ежегодные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 1,5 тыс. рублей, а также получение медицинских и социальных услуг вне очереди.

В Курской области живет около 80 тысяч человек, родившихся в данный период. Более девяти тысяч из них не являются федеральными или региональными «льготниками», соответственно, не получают никакие выплаты. Теперь благодаря принятому закону помощь будет оказана и этой категории пожилых курян.

ИСТОЧНИК KP.RU