В Курске на Плевицкой загорелась квартира

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-12T13:13:25+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 27 человек и девять единиц техники Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

11 июня в 21:20 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на проспекте Плевицкой в Курске. На место происшествия выехали пожарные четырех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар потушили в 21:32. В двухкомнатной квартире на кухне оплавился натяжной потолок, огонь повредил обои. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 27 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU