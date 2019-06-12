2019-06-12T13:13:25+03:00
Происшествия

В Курске на Плевицкой загорелась квартира

Пожар произошел 11 июня вечером
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 27 человек и девять единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 27 человек и девять единиц техникиФото: Из архива "КП"
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11 июня в 21:20 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на проспекте Плевицкой в Курске. На место происшествия выехали пожарные четырех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар потушили в 21:32. В двухкомнатной квартире на кухне оплавился натяжной потолок, огонь повредил обои. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 27 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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