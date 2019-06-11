В пруду под Курском утонул 34-летний мужчина
ЧП произошло в селе Мелихово Советского района
Тело 34-летнего погибшего извлекли из воды только 11 июляФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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7 июня в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о происшествии на водном объекте в селе Мелихово Советского района. На место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции, медики скорой помощи и водолазы Аварийно-спасательной службы.
Тело 34-летнего погибшего извлекли из воды только 11 июня. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Привлекалась группировка сил и средств в составе пяти единиц техники и 12 человек, в том числе от МЧС две единицы техники и четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU