В Курской области появятся лакированные банкноты

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-11T15:22:18+03:00

Банкноты в зависимости от номинала и частоты употребления имеют разный срок службы: мелкие – 50 и 100 рублей – «живут» около года, а пятитысячные служат дольше всех – 5 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Чтобы продлить жизнь бумажных денег, при их изготовлении будут применять специальную технологию лакирования. Такое покрытие первыми получили 200-рублевые банкноты – они медленнее пачкаются и изнашиваются.

«Это признанный во всем мире способ продлить жизнь банкноте и улучшить качество. Банкноты медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых купюр для замены ветхих, – рассказал заместитель управляющего курским отделением Банка России Александр Устенко. – Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в несколько раз больше, чем затраты на выпуск новых банкнот. В этом году планируется лакировать около трети выпускаемых сторублевых банкнот».

На взгляд и на ощупь определить это покрытие будет сложно. Сегодня в России уже выпущена тестовая партия сторублевок с разными видами лака. Специалисты отслеживают их состояние, чтобы определить самый качественный лак.

После эксперимента со 100-рублевыми купюрами в России могут появиться лакированные банкноты номиналом в 50 и 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU