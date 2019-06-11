В Курской области появятся лакированные банкноты
Чтобы продлить жизнь бумажных денег, при их изготовлении будут применять специальную технологию лакирования. Такое покрытие первыми получили 200-рублевые банкноты – они медленнее пачкаются и изнашиваются.
«Это признанный во всем мире способ продлить жизнь банкноте и улучшить качество. Банкноты медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых купюр для замены ветхих, – рассказал заместитель управляющего курским отделением Банка России Александр Устенко. – Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в несколько раз больше, чем затраты на выпуск новых банкнот. В этом году планируется лакировать около трети выпускаемых сторублевых банкнот».
На взгляд и на ощупь определить это покрытие будет сложно. Сегодня в России уже выпущена тестовая партия сторублевок с разными видами лака. Специалисты отслеживают их состояние, чтобы определить самый качественный лак.
После эксперимента со 100-рублевыми купюрами в России могут появиться лакированные банкноты номиналом в 50 и 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU