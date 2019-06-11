Курянка заплатит сто тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранца
Мировой суд Сеймского округа Курска вынес приговор по уголовному делу против 43-летней курняки. Женщину признали виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
Курянка зарегистрировала у себя в доме для последующего трудоустройства гражданку республики Армения, сообщили в прокуратуре. Потом женщина неоднократно продлевала регистрацию. Фактически иностранка вместе со своей семьей проживала по другому адресу. Эти действия нарушили Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Суд оштрафовал женщину на сто тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU