Курянка заплатит сто тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранца

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-11T14:55:49+03:00

Она незаконно зарегистрировала гражданку Армении у себя дома

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Мировой суд Сеймского округа Курска вынес приговор по уголовному делу против 43-летней курняки. Женщину признали виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Курянка зарегистрировала у себя в доме для последующего трудоустройства гражданку республики Армения, сообщили в прокуратуре. Потом женщина неоднократно продлевала регистрацию. Фактически иностранка вместе со своей семьей проживала по другому адресу. Эти действия нарушили Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Суд оштрафовал женщину на сто тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU