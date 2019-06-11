В Курске стартовали мероприятия ко Дню России

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-11T14:22:07+03:00

Праздник отметят во всех округах города [фото, видео]

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В Курске проходят мероприятия ко Дню России. Так, 11 июня в 15.00 пройдет тематическая программа «Мы – граждане России» в Администрации Центрального округа города.

А несколькими часами раньше праздник под названием "Русь, Россия, Родина моя!" был организован в Дворце Детского творчества.

Но основные мероприятия развернутся 12 июня

В эти дни проходят концерты и флеш-мобы, посвященные РоссииФото: Светлана ВОЛКОВА

В 11.00 курян ждут на проекте «Летний парк чтения» на детской площадке «У Гулливера»

(пр. Энтузиастов, 1), а в сквере микрорайона «Химволокно» и в парк Героев Гражданской войны аналогичная проаргамма начнется в 17.00.

В 12.00 - Развлекательно-познавательная программа «Моя Россия – моя страна» для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья ТРК «ТРЦ CENTRAL PARK»

ул. К.Маркса,6

День России отметят 12 июняФото: Светлана ВОЛКОВА

13.00 - Флешмоб «Русь танцевальная-2019» - в рамках Всероссийского флешмоба Театральная площадь

13.00 Акция «Люблю тебя, моя Россия!» парк им. Дзержинского

15.00 Тематическая программа «Тебе, Россия, посвящаю» ЦД «Ассоль»

17.00 Концертная программа КТЦ «Звездный» «Мелодии земли курской» парк им. Дзержинского

17.00 Праздник «Ты в сердце моем, Россия!» открытая площадка ГКЦ «Лира»

17.00 Концертная программа «Край соловьиный – родина моя!» открытая площадка ЦД «Сказка»

18.00 Концертная программа КТЦ «Звездный» «С любовью и верой в Россию» парк Героев Гражданской войны

19.30 Развлекательная шоу-программа «Горжусь тобой, моя Россия!», благотворительный кинопоказ открытая площадка ЦД «Родина»

19.30 «Моя Россия – мой курский край» - окружная праздничная программа открытая площадка ЦД «Мир»

20.00 Концертная программа «Моя Россия, мой курский край», благотворительный кинопоказ открытая площадка ЦД «Мир»

Праздник "Русь, Россия, Родина моя" ко Дню России в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU